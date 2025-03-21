Авиарейс в Москву из Волгограда задержали на 2 часа

Новым мэром Серафимовича стал коммунальщик Александр Попов21.03.2025 10:52
Может напасть на детей: на острове Сарпинский в Волгограде завелся волк21.03.2025 10:21
В Волгоградской области передали награды семьям погибших на СВО бойцов21.03.2025 10:02
В посёлках Ерзовка и Котлубань реконструируют коммунальные сети за 563 млн рублей21.03.2025 08:13
Бесплатных лекарств для тяжелобольных россиян стало больше с 20 марта20.03.2025 21:43
Китайцы заглянут на глубину 35 метров в ЦПКиО Волгограда20.03.2025 20:46
Дмитрий Вельможко: из Волгоградской области за год выдворили тысячу нелегалов20.03.2025 19:43
Памятник воинам-якутянам установят на Мамаевом кургане20.03.2025 18:34
Под Волгоградом пострадавшему на детской горке мальчику выплатят 100 тыс. рублей20.03.2025 16:03
Власти Михайловки отказали в размещении заправки в пойме реки после публичных слушаний20.03.2025 15:56
В районе Волгоградской области простятся с бойцом СВО Алиханом Османовым20.03.2025 15:15
«Особый контроль». Интервью замруководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Марка Зотова ИА «Высота 102»20.03.2025 15:02
Производственные объекты, расположенные на территории Волгоградской области, находятся под пристальным контролем Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. В частности, инспекторы следят за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах, за безопасностью эксплуатации гидротехнических...