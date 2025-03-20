



В Волгограде об итогах работы ГУ МВД России по Волгоградской области за 2024 год 20 марта сообщил депутатам региональной думы начальник управления. Как сообщает ИА «Высота 102», в отчете генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко сообщил о высокой раскрываемости особо тяжких преступлений, а также о плодотворной борьбе с незаконной миграцией.

Так, из отчета Дмитрия Вельможко следует, что эффективность изобличения виновных в убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью составила по итогам 2024 года в Волгоградской области 95%. За год в регионе удалось установить 620 злоумышленников по преступлениям прошлых лет.

В рамках противодействия правонарушениям со стороны иностранных граждан волгоградские полицейские принимали меры по выдворению лиц, нелегально находящихся на территории региона. Всего за год Волгоградскую область и Россию покинули свыше 1 тысячи нелегалов. А это, в свою очередь, на треть больше, чем годом ранее.

Согласно отчету начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, сократилась в прошлом году преступность среди молодежи – более чем на 13% (с 542 до 469). В отношении несовершеннолетних совершено на 9% преступлений меньше, чем годом ранее – 683 против 750, соответственно.

Однако настоящей головной болью полиции Волгоградской области остается так называемое телефонное мошенничество. Несмотря на внедрение дополнительных механизмов противодействия преступлениям в сфере IT–технологий, количество таких преступлений остается высоким, а доля в общем массиве составляет более 40%. Это почти каждое второе преступление, совершаемое в регионе. Впрочем, постепенно волгоградские следователи ГУ МВД повышают число раскрытых IT-преступлений – за год этот показатель вырос на 10%.