Общество

В районе Волгоградской области простятся с бойцом СВО Алиханом Османовым

Общество 20.03.2025 15:15
0
20.03.2025 15:15


В Новоаннинском районе Волгоградской области 22 марта пройдут похороны участника специальной военной операции Алихана Османова. Молодой мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и служил в зоне СВО с лета 2024 года. 

В июле прошлого года Алихан Элизбарович подписал контракт и ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб, защищая Родину, – сообщают жители Новоаннинского. – Прощание состоится в субботу.

Также новоаннинцы сообщают, что у погибшего Алихана Османова в Волгоградской области остались две несовершеннолетние дочери.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.03.2025 16:03
Общество 20.03.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 15:56
Общество 20.03.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 14:05 Реклама
Общество 20.03.2025 14:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 13:27
Общество 20.03.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 13:03
Общество 20.03.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 12:35
Общество 20.03.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 12:30
Общество 20.03.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:37
Общество 20.03.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:22
Общество 20.03.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:18
Общество 20.03.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:03
Общество 20.03.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:01
Общество 20.03.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 10:39
Общество 20.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 10:27 Реклама
Общество 20.03.2025 10:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 09:33
Общество 20.03.2025 09:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
В ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской пострадала женщинаСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде опоздавший на посадку мужчина разбил окно в кабине трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
ДТП с «Газелью» собрало пробку около пивзавода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Тело» накрыли белым: чугунный глобус волгоградского планетария рухнул с «Луны» на автоСмотреть фотографии
16:48
Водолазы нашли телефон мужчины, прыгнувшего с моста через ВолгуСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом пострадавшему на детской горке мальчику выплатят 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:56
Власти Михайловки отказали в размещении заправки в пойме реки после публичных слушанийСмотреть фотографии
15:55
Жителям Энгельса после атаки ВСУ разрешили вернуться в свои домаСмотреть фотографии
15:15
В районе Волгоградской области простятся с бойцом СВО Алиханом ОсмановымСмотреть фотографии
15:14
Побившая бадиком и покусавшая участкового волгоградка выслушала приговор судаСмотреть фотографии
15:02
«Особый контроль». Интервью замруководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Марка Зотова ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:27
Молодой, активный, целеустремленный: история молодого заводчанина из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Форум «Образование 2025» открыл новые горизонты для молодых специалистовСмотреть фотографии
13:27
Волгоградца уличили в фиктивном сожительстве с семью мигрантамиСмотреть фотографии
13:05
МЧС отжигает: на юге Волгограда вдоль дороги полыхает камышСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Россельхознадзор выявил молочку–фальсификат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области введён оранжевый уровень опасности из-за гололёдаСмотреть фотографии
12:30
Проторенной дорогой? В Волгограде начнут автоматически штрафовать за парковку на газонеСмотреть фотографии
12:10
Поворот на доход: эксперт рассказал, как зафиксировать высокие процентные ставкиСмотреть фотографии
11:56
В Сети появилось видео «взбесившейся» маршрутки в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Участникам СВО в Волгограде напомнили о шансе стать управленцамиСмотреть фотографии
11:22
У волгоградца изъяли «Ниву» за 153 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
11:18
Пожароопасный сезон стартовал 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
«Лучше просто убить?»: волгоградцы пожаловались Генпрокурору на отсутствие земли для приюта собакСмотреть фотографии
11:01
В Михайловке нашли пропавшего четыре месяца назад 27-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:39
Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:27
Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия провела «Урок мужества» для школьниковСмотреть фотографии
10:12
15-летний подросток в Ленинске снял последние минуты жизни на видеоСмотреть фотографии
09:46
Коммунальщики извлекли «нечто» из коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде ищут упавшего с моста в Волгу мужчинуСмотреть фотографии
 