В районе Волгоградской области простятся с бойцом СВО Алиханом Османовым





В Новоаннинском районе Волгоградской области 22 марта пройдут похороны участника специальной военной операции Алихана Османова. Молодой мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и служил в зоне СВО с лета 2024 года.

– В июле прошлого года Алихан Элизбарович подписал контракт и ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб, защищая Родину, – сообщают жители Новоаннинского. – Прощание состоится в субботу.

Также новоаннинцы сообщают, что у погибшего Алихана Османова в Волгоградской области остались две несовершеннолетние дочери.