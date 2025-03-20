«Особый контроль». Интервью замруководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Марка Зотова ИА «Высота 102»





Производственные объекты, расположенные на территории Волгоградской области, находятся под пристальным контролем Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. В частности, инспекторы следят за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах, за безопасностью эксплуатации гидротехнических сооружений, объектов тепло- и электроэнергетики. Ввиду ограничений, введенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336, управление проводит плановые выездные проверки объектов II класса опасности, а постоянный государственный надзор осуществляет в отношении объектов I класса. При согласовании с прокуратурой и при непосредственной угрозе и по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера управлением Ростехнадзора проводятся внеплановые проверки предприятий.

О том, какие проблемы на волгоградских предприятиях отмечаются по итогам 2024 года, о профилактике происшествий и о законодательных новеллах корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с заместителем руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Марком Зотовым.

– Марк Викторович, какие на сегодня основные проблемы имеются у предприятий нефтегазового комплекса с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости предприятий?

– Многие опасные производственные объекты проектировались и строились более 30 лет назад, в связи с чем имеется ряд отступлений от действующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Одной из проблем приведения опасных производственных объектов к требованиям существующих норм промышленной безопасности является необходимость выполнения работ капитального характера по реконструкции и модернизации объектов с приобретением оборудования длительного срока изготовления и проведением строительно-монтажных работ с остановкой производства, требующих больших финансовых и временных затрат.

Однако, предприятия проводят модернизацию, реконструкции, технические перевооружения, в том числе в рамках исполнения предписаний Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Например, в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», АО «Волжский трубный завод» реализуются проекты по техническому перевооружению с целью доведения опасных производственных объектов до действующих требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Кроме того, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в 2024 году проведена модернизация 42 пунктов редуцирования газа, АО «Волгоградгоргаз» - 10 пунктов редуцирования газа.

– Что такое индикаторы риска, и какая работа по их выявлению проводится?

– Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Управлением проводится мониторинг и анализ соблюдения обязательных требований поднадзорными организациями. В случае выявления индикатора проводится выездная либо документарная внеплановая проверка. За 2024 год Управлением по Волгоградской области проведено 15 проверок.

К примеру, индикатором риска является отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в течение 4 месяцев с даты регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов либо отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности по истечении года после установленного срока его эксплуатации.

– Для надзорных органов особое значение имеет профилактическая работа. Расскажете, какие мероприятия проводятся Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора в отношении поднадзорных организаций?

– В 2024 году Управлением в Волгоградской области проведено более 6,5 тысяч профилактических мероприятий: выполнено 3742 информирования, в том числе направление информационных писем, объявлено 1747 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено 902 консультирования организаций и 119 профилактических визитов газозаправочных (автомобильных) станций.

В настоящее время Управление уделяет особое внимание профилактической работе в части организации и проведения в 2025 году безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, проводится информирование эксплуатирующих организаций, а также обследования гидротехнических сооружений. Кроме того, в марте 2025 года принято участие в ежегодных командно-штабных учениях МЧС России по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.





– А какие социальные вопросы были решены для жителей Волгоградской области при участии управления?

– В Волгоградской области активно реализуется региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2022-2031гг». В 2024 году специалистами Нижне-Волжского управления Ростехнадзора принято участие в работе комиссий по оценке готовности 255 объектов сетей газораспределения и газопотребления (таких как участковая больница ГБУЗ «Михайловская ЦРБ», МКОУ «Нижнечирская СОШ», МКОУ «Бурацкая СОШ», Бурацкий детский сад), 10 внутрипоселковых газопроводов в Волгоградской области. Подписаны акты приемки более 250 км сетей, в том числе сетей газораспределения до границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства граждан, без привлечения их средств. Владельцы жилых домовладений получили возможность безопасно и надежно использовать природный газ для личных и домашних потребностей, улучшив условия проживания.

Кроме того, в 2024 году выданы разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, таких как МБУ ДО СШ № 14 «Зенит» Центр спортивных единоборств, ГАУ ВО «АСК им. А. М. Числова» Региональный палаточный военно-спортивный лагерь «Авангард», общеобразовательное учреждение СОШ по ул. Бардина пос. ГЭС Тракторозаводского района», «Поликлиника Государственное учреждение здравоохранения «Больница № 16», Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» «Многофункциональный спортивный комплекс «Динамо Арена», г. Волгоград.

– Осуществляется ли взаимодействие Нижне-Волжского управления Ростехнадзора с другими государственными органами в части надзора за объектами газоснабжения?

– Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора ведется постоянная работа по взаимодействию с органами местного самоуправления г. Волгограда и Волгоградской области по вопросам постановки на учет бесхозяйных сетей газоснабжения, а также по принятию иных мер в целях обеспечения безопасной и надежной эксплуатации вышеуказанных объектов. В настоящее время на подконтрольной территории протяженность бесхозяйных газопроводов составляет 0,07% от общей протяженности подконтрольных газопроводов.

Кроме того, Управлением принимаются административные меры и меры по взаимодействию с правоохранительными органами в целях недопущения эксплуатации на территории г. Волгограда и Волгоградской области опасных производственных объектов без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

– Каким образом Ростехнадзором организовано предоставление массовых госуслуг в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг?

– Ростехнадзором реализуется Федеральный проект по предоставлению массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ. Государственные услуги сейчас возможно получать в электронном виде. С использованием ЕПГУ возможны подача заявления для подтверждения готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики (проверка знаний правил работы в электроустановках), предоставление лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, регистрация опасных производственных объектов в госреестре опасных производственных объектов, аттестация в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. Также в электронном формате можно оформить регистрацию экспертизы промышленной безопасности для внесения в государственный реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;согласование планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых.

Хочется особенно отметить возможность получения государственных услуг в электронной форме через портал ЕПГУ, позволяющий повысить качество и удобство предоставляемых органами власти госуслуг, значительно ускорить процесс обслуживания граждан и создать комфортные условия, в том числе для бизнеса.





– Расскажите о последних изменениях в законодательстве, касающихся надзорной деятельности Нижне-Волжского управления Ростехнадзора?

– С 1 марта 2025 года вступили в силу Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и установление порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. Также вступают в силу изменения, внесенные в ФЗ-190 «О теплоснабжении», касающиеся оценки готовности муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

С 28 декабря 2024 года внесены изменения в Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в части проведения плановых и внеплановых проверок, а также профилактической работы.

Ростехнадзором утверждены: рекомендации по соблюдению порядка временного вывода из эксплуатации технических устройств и сооружений на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса, рекомендации по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц, методические рекомендации по определению допустимого рабочего давления магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Также с 22.02.2025 вступил в силу Административный регламент Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги «Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также исключение сведений из указанного реестра».

Кроме того, внесены изменения в Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и в Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

Для справки. С информацией о контрольно-надзорной деятельности, профилактических мероприятиях, извлеченных из аварий уроках, а также с материалами по действующей нормативной документации можно ознакомиться в разделе «Деятельность» официального сайта Нижне-Волжского управления Ростехнадзора: http://nvol.gosnadzor.ru