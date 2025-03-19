38-летний Сергей Черкас из Урюпинска погиб при освобождении Суджи

Общество 19.03.2025 12:32
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19.03.2025 12:32
Завтра, 20 марта, в Урюпинске Волгоградской области простятся с сержантом Сергеем Черкасом, погибшим в ходе специальной военной операции. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, воину было 38 лет.
Сергей родился в Южноуральске Челябинской области, там же окончил школу, потом приехал в Урюпинск, где получил образование в колледже бизнеса. Прошел срочную службу в армии в автомобильных войсках, а еще пять лет отслужил по контракту.
На СВО отправился добровольно, заключив новый контракт с Минобороны, где служил в должности стрелка-сапера.
Погиб Сергей Черкас 11 марта 2025 года в Суджанском районе Курской области при выполнении боевого задания. У него остались жена, мать и сын. Похоронят героя на кладбище в хуторе Попов.
Фото администрации Урюпинска t.me
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