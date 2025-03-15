



15 марта 2025 года начинается трехнедельный период ретроградного Меркурия. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии, ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. 15 марта 2025 года начинается трехнедельный период ретроградного Меркурия. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии, ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты.

- рассказали в планетарии об особенностях этого явления.На самом деле Меркурий, конечно, никуда не пятится. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. А нам, землянам, кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.Меркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель. Этот период ретроградного Меркурия продлится до 7 апреля.Считается, что эра ретроградного Меркурия – опасный период в жизни человека, так как его могут преследовать разные неурядицы. Однако не все разделяют это мнение, так как человек всегда склонен винить кого-то или что-то в своих неприятностях. Впрочем, есть те, кто в период ретроградного Меркурия не планирует дальних поездок, сделок с недвижимостью и не начинает новые дела.