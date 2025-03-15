Общество

Как отразится ретроградный Меркурий на жизни волгоградцев: правда и мифы

Общество 15.03.2025 19:12
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15.03.2025 19:12


15 марта 2025 года начинается трехнедельный период ретроградного Меркурия. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии, ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты.
- 15 марта начинается попятное движение Меркурия, а к концу недели заканчивается вечерняя видимость планеты. Спустя 40 минут после захода Солнца на западной стороне неба будет видно очень яркую планету Венеру, левее неё - золотистый Меркурий¸- рассказали в планетарии об особенностях этого явления.
На самом деле Меркурий, конечно, никуда не пятится. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. А нам, землянам,  кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.
Меркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель. Этот период ретроградного Меркурия продлится до 7 апреля.
Считается, что эра ретроградного Меркурия – опасный период в жизни человека, так как его могут преследовать разные неурядицы. Однако не все разделяют это мнение, так как человек всегда склонен винить кого-то или что-то в своих неприятностях. Впрочем, есть те, кто в период ретроградного Меркурия не планирует дальних поездок, сделок с недвижимостью и не начинает новые дела.
Фото волгоградского планетария VK.com

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