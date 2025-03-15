Общество

Массовая авария произошла на севере Волгограда

Общество 15.03.2025 12:20
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15.03.2025 12:20


В Тракторозаводском районе Волгограда произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 8-45 ч. напротив дома №3а переулка Моторный.
На этом участке дороги столкнулись Nissan, Audi и Renault. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Renault. Он доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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