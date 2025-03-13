РПН: в Волгоградской области проснулись клещи

Общество 13.03.2025 08:24
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13.03.2025 08:24
В Волгоградской области начинается сезон активности клещей, которые массово выходят из зимней спячки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. Хотя область не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту, эпидемиологи предупреждают об особой осторожности граждан, которые планируют выезд на территории, где фиксируются многочисленные случаи КВЭ.
Так, в 2023 году на территории Волгоградской области было зарегистрировано 2 завозных случая клещевого энцефалита.
Это опасное заболевание, последствием которого является поражение центральной нервной системы, что может привести к смерти человека.
В РПН напомнили, что заражение КВЭ происходит во время наибольшей активности клещей - с апреля по сентябрь. Подцепить зараженного клеща можно даже при обычной прогулке на природе. А защитить от этого опасного заболевания может прививка.
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