Общество

РПН: в Волгоградской области проснулись клещи

Общество 13.03.2025 08:24
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13.03.2025 08:24


В Волгоградской области начинается сезон активности клещей, которые массово  выходят из зимней спячки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. Хотя область не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту, эпидемиологи предупреждают об особой осторожности граждан, которые планируют выезд на территории, где фиксируются многочисленные случаи КВЭ. 
Так, в 2023 году на территории Волгоградской области было зарегистрировано 2 завозных случая клещевого энцефалита. 
Это опасное заболевание, последствием которого является поражение центральной нервной системы, что может привести к смерти человека. 
В РПН напомнили, что заражение КВЭ происходит во время наибольшей активности клещей  - с апреля по сентябрь. Подцепить зараженного клеща можно даже при обычной прогулке на природе. А защитить от этого опасного заболевания может прививка. 

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