



В Суровикино Волгоградской области прокуратура совместно с руководством регионального управления ФСИН России проинспектировала работу исправительной колонии строгого режима №19, пережившей в августе 2024 года бунт радикалов. Как сообщает ИА «Высота 102», во время очередной проверки высокопоставленные ревизоры вновь нашли нарушения.

- В рамках надзорной проверки выявлены отдельные нарушения законодательства о порядке отбывания наказания, для устранения которых приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Волгоградской области.

Какие конкретно отклонения были зафиксированы специалистами — не уточняется, однако, согласно законодательству, к обозначенным проступкам относятся употребление осуждёнными спиртного или психотропных веществ, хулиганство, неповиновение администрации, хранение запрещённых предметов, организация забастовок, мужеложство, организация группировок и отказ работать.

Во время проверки инспекция осмотрела общежития, производственных помещений, столовой и дисциплинарного корпуса. Особое внимание прокуратурой было уделено соблюдению режимности учреждения.

Напомним, 23 августа 2024 года в ИК-19 произошло вооружённое нападение радикалов на сотрудников исправительного учреждения. В результате от рук злоумышленников погибли четыре сотрудника УФСИН, ещё несколько человек были взяты в заложники. Нападавшие были ликвидированы спецподразделениями.

22 декабря стало известно, что начальник колонии Андрей Девятов, пострадавший от рук бунтовщиков, был комиссован. Его место занял Алексей Кручинин.

Фото из архива ИА «Высота 102»