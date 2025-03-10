В Волгограде сотрудник МЧС России погиб во время отдыха в баре Roof





9 марта в Советском районе Волгограда погиб сотрудник МЧС России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, 30-летний мужчина загадочным образом перелетел через перила и разбился насмерть в баре Roof.

Всё произошло после полуночи по адресу: ул. Стадионная, д. 39. Мужчина работал старшим пожарным 6-й пожарно-спасательной части. По предварительной информации, погибший упал с лестницы на третьем этаже здания.

Отметим, в СУ СК России подтвердили гибель спасателя, уточнив, что в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Организована процессуальная проверка, однако, по предварительной информации, гибель волгоградца не носит криминальный характер.