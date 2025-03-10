Пенсии восьми категорий волгоградцев проиндексируют на 14,75%

Общество 10.03.2025 12:50
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10.03.2025 12:50
C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительство РФ. Повышение коснется инвалидов, граждан, потерявших кормильцев, а также тех, у кого нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии.
Темпы повышения соответствуют росту прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, отметили в правительстве РФ.
Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан::
• военнослужащих, проходивших службу по призыву,
• участников Великой Отечественной войны,
• граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»,
• летчиков-испытателей и космонавтов,
• граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.
Повышение пенсий коснется почти 4,2 млн человек. На это направят 85 миллиардов рублей из Соцфонда.
Фото V102.RU (архив)
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