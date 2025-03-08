



В контрольно-счетной палате Волгограда рассказали подробности об итогах ревизии бомбоубежищ. Как сообщает ИА «Высота 102», в распоряжении городских властей сейчас находятся всего 94 укрытия. Большинство из них приняты муниципалитетом на баланс недавно и нуждаются в ремонтно-восстановительных работах.

- По результатам контрольного мероприятия установлено, что большая часть убежищ была передана из федеральной в муниципальную собственность только в период 2023-2024 гг. Основная часть объектов требует проведения ремонта с целью их дальнейшего использования. Кроме того, требуется проведение мероприятий по уточнению адресов отдельных объектов, их площади и вместимости, разработки и уточнению экспликации и поэтажных планов помещений, - рассказали журналистам в КСП.

При этом в течение двух минувших лет из городского бюджета на обслуживание сооружений гражданской обороны было потрачено 4,3 млн рублей: 2,4 млн рублей в 2023 году и 1,9 млн рублей в 2024 году.

Субсидии выделялись на приведение объектов в нормативное состояние: на ремонт фильтро-вентиляционного и инженерно-технического оборудования, внутреннее оснащение убежищ, а также на капитальный ремонт и восстановление работоспособности всех гермозатворов.

По итогу очередной проверки ревизоры обратили внимание чиновников на необходимость увеличения финансирования по приведению убежищ в жилых домах, а также отдельно стоящих укрытий в состояние готовности. Для этого КСП предлагает заказать специализированную оценку технического состояния объектов, подготовить проектно-сметную документацию для производства ремонтных работ и определить организации, отвечающие за их содержание.

В конце февраля 2025 года состоялось заседание коллегии контрольно-счетной палаты Волгограда, на которой специалисты также подняли вопрос об информировании населения о адресах нахождения бомбоубежищ и действиях жителей областного центра в случае ЧС. Ревизоры настояли на расширении работы властей в этом направлении.

Напомним, ранее стало известно о поисках администрацией Волгограда подрядной организации для обследования 74 бомбоубежищ. На эти цели из бюджета выделено 7,2 млн рублей.