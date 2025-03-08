В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и отправку самолётов





8 марта международный аэропорт Волгограда возобновил штатный режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», после без малого пятичасовой паузы Росавиация разрешила воздушной гавани приём и отправку самолётов.

- В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 02:23 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - говорится в сообщении официального представителя Федеральное агентство воздушного транспорта.

Напомним, запрет вводился накануне, 7 марта в 21:54 «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

В результате действия ограничений с девятичасовой задержкой из Волгограда вылетел в Шарм-эль-Шейх. Самолёт авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был покинуть аэропорт Волгограда в 7 марта в 20:25, однако смог начать рейс лишь 8 марта в 05:35.

Также сегодня ночью запрет вводился Росавиацией и в аэропорту Саратова.

Отметим, одновременно с запретом мониторинговые каналы предупредили жителей южных регионов России о массовом запуске со стороны Украины ударных беспилотников.