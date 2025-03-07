В Волгограде спасатели потушили пожар на первом этаже МКД





6 марта в Волгограде произошёл пожар в многоэтажке. Как сообщает ИА «Высота 102», вспыхнула квартира в одном из домов Краснооктябрьского района.

- В одной из комнат многоквартирного жилого дома горели вещи на площади 5 кв. метров. Пожарные подразделения 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:02, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Несмотря на то, что пламя охватило лишь часть квартиры, дымом надышался хозяин жилплощади. По информации спасателей, 58-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

Отметим, причиной пожара стало короткое замыкание.