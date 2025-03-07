Общество

Ограничения на снятие иностранной валюты продлили до 9 сентября

Общество 07.03.2025 15:07
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07.03.2025 15:07


Банк России до 9 сентября продлил ограничения на снятие иностранной валюты. Об этом сообщил регулятор 7 марта, передает V102.RU. 

В ЦБ уточнили, что если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохранится лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро – независимо от валюты вклада или счета. 

Остальные же средства выдаются в рублях по курсу регулятора на день выплаты или по курсу банка. Нерезиденты не могут снимать наличные в долларах, евро, фунтах и иенах до 9 сентября 2025 года. Резиденты же могут снимать указанные валюты только на командировочные расходы в пределах установленных нормативов.

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