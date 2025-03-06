Авиарейс Волгоград-Казань отменили 7 марта

Общество 06.03.2025 22:17
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06.03.2025 22:17
В Волгограде отменили самолет, который должен был сегодня вылететь в Казань. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, по расписанию Embraer авиакомпании «Икар» должен был вылететь в столицу Татарстана 6 марта в 11-00 ч. Однако время вылета постоянно переносилось вплоть до 23-00 ч. В итоге рейс вовсе отменили. Причины уточняются в пресс-службе аэропорта.
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