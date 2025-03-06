Облкомветеринарии: количество бездомных животных снизилось до 19967

В Волгоградской области за последние два года снизилось количество бездомных собак и кошек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета ветеринарии. В мае 2023 года на территории области было 24630 животных без владельцев, а в сентябре 2024 года – 19967. Процедуру отлова, стерилизации и вакцинации прошли 48% из этого количества. Больше всего чипированных собак – в Волжском (82%), в Волгограде – 62%. В прошлом году было стерилизовано 4778 животных.