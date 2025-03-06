Постояльцы социальной гостиницы в Волгоградской области принимали гостей и подарки





Частная инициатива сотрудников «Волгоградэнергосбыта» переросла в традицию. Волонтёры снова доставили необходимые вещи и сладкие угощения в социальную гостиницу фонда «Соборник», расположенную в селе Горноводяное Дубовского района Волгоградской области.

В настоящее время здесь по-прежнему проживает 50 человек, большинство – мужчины. Это люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, без жилья, а некоторые даже без документов. Им предоставляют не только кров и еду, но и медпомощь, содействие в восстановлении необходимых документов.

Руководитель Вячеслав Головин рассказал, что в дополнении к горноводянскому приюту «соборники» обживают новое место – помещение в поселке Алюминиевого завода. Когда-то в здании располагался детский сад, потом школа, затем много лет помещение пустовало.

Но городскому приюту помощи неравнодушных людей всегда больше, а вот до Горноводяного ещё нужно добраться.





По просьбе постояльцев волонтёры привезли сладости, постельное бельё, обувь, одежду и гигиенические средства – подгузники и пелёнки для лежачих.

Большинство постояльцев – инвалиды, но по мере возможности все стараются участвовать в хозяйственной жизни. Кроме двух коров, теленка и поросят, в этом году в хозяйстве появились овцы. Десять взрослых особей по осени подарил приюту один из благотворителей. Вскоре выяснилось, что некоторые из животных приехали с приплодом – теперь вместе с малышами в хозяйстве 17 овец.





Люди, пережившие горе, выживают благодаря совместному хозяйству, общинной поддержке, помогая друг другу. Любая помощь для них важна, будь то материальная поддержка, облегчающая существование, или простое внимание к их судьбе.



