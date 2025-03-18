



В Центральном районе Волгограда мать двоих учеников, получивших серьёзные травмы в школе №19, безуспешно пытается привлечь к ответственности образовательное учреждение. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение года с обоими сыновьями женщины произошли разного рода ЧП. В результате у старшего сына был диагностирован подвывих, у младшего – перелом позвоночника.

- Наши несчастья начались с 2023 года. 26 января мой старший сын собирался домой. После занятий он спустился в раздевалку за курткой. Однако к нему неожиданно сзади подкрался другой ученик и перекинул его через плечо прямиком на железобетонный пол, - рассказала журналистам мать ученика Анастасия.

По словам женщины, её ребёнок сразу почувствовал недомогание и обратился в медпункт, однако медицинского работника на месте не оказалось.

- Ему пришлось самостоятельно идти домой, откуда мы уже вместе поехали в детское отделение 7-й больницы. Там у него было диагностировано смещение первого шейного позвонка. Позже я написала заявление в полицию о произошедшем, однако ответа так и не получила, - добавила волгоградка.





Анастасия уверена, что в шалостях подростков нет ничего необычного. Но именно поэтому детей и нельзя оставлять без присмотра. Дома их могут контролировать родители и близкие люди. А в образовательном учреждении руку на пульсе обязана держать администрация и учителя. Мать считает, что произошедшего можно было бы избежать, если бы сотрудники учреждения действительно следили за порядком в школьной раздевалке. Однако юного любителя борцовских приёмов не то чтобы никто не остановил, ему даже замечание было сделать некому. Кроме того, в нарушение инструкций школа скрыла информацию. По данным прокуратуры, о травмировании ребёнка соответствующий акт в 2023 году составлен не был.

При этом, столкнувшись с отсутствием реакции полиции, волгоградка, посоветовавшись с мужем, решила не нагнетать ситуацию и не настаивать на наказании школьной администрации. Но через год трагедия повторилась.

- 17 апреля пострадал и мой младший сын. Перед началом занятий к нему подошла компания сверстников. Начались оскорбления. Он попытался уйти от них, однако обидчики начали его преследовать. В какой-то момент он вынужден был побежать. Навстречу ему шёл ещё один школьник, который сделал сыну подножку, в результате он очень неудачно упал на пол. Вскоре на него обрушились и преследователи. Не знаю, случайно или специально, но вставая, один из них надавил ему на спину, - добавила Анастасия.

По словам матери, хоть и обидчики поспешили ретироваться, пострадавший юноша продолжал лежать на бетонном полу. Мимо проходили сверстники и даже учителя, но никто не оказал ему помощь. Напротив, одна из преподавателей отчитала ребёнка за то, что тот вместо уроков валяется на полу.

- Через какое-то время ему стало немного лучше. И он всё же нашёл силы потихоньку встать и дойти до класса. Учителя поначалу на уроке не было, а когда она пришла, сыну вновь стало очень плохо. При этом, вместо того чтобы немедленно вызвать в школу скорую, классная руководительница позвонила мне и потребовала, чтобы я немедленно забрала сына, потому он уже начал синеть, - подчеркнула женщина.

Дальше история вновь повторилась. Матери опять пришлось самостоятельно везти покалеченного в образовательном учреждении сына в ГУЗ КБСМП №7, при том что, как позже выяснилось, с полученной ребёнком травмой занимать сидячее положение категорически запрещено. Это могло усугубить состояние несовершеннолетнего.





- Как ехали в больницу, я смутно помню. Всё как в тумане. Знаю только, что моему ребёнку на глазах становилось хуже. Он был синий и хрипел. В этот момент в голову лезли нехорошие мысли.

В результате по итогу МРТ-исследования врачи у юноши диагностировали перелом позвоночника. Мальчику потребовалось длительное лечение.





После произошедшего женщина вновь подала заявление в полицию.

- Несколько раз мои обращения «терялись». 19 апреля в отдел полиции Центрального района съездил мой муж, и только после этого началась проверка. Практически одновременно нам стало известно, что без ведома родителей ребят, которые видели, как всё происходило, начали вызывать к директору. Их заставили под диктовку написать некие объяснительные. При этом их содержание никто, даже законные представители ребят, не знают. Я боюсь, что таким образом руководство школы пыталось преподнести ситуацию для начальства или правоохранительных органов в выгодном им свете, - продолжает Анастасия.

Однако в школе категорически отрицают попытку сокрытия происшествия, настаивая на том, что решение не вызывать скорую в учреждение, а лично отвести сына в больницу приняла мать ребёнка.





- В апреле 2024 года инцидент произошел до начала уроков во второй смене в момент, когда два ученика столкнулись друг с другом, бегая по рекреации школы. Администрация образовательного учреждения сразу же сообщила о произошедшем матери ребенка, а по итогам работы специальной комиссии был составлен соответствующий акт, поэтому говорить о попытке сокрытия ситуации некорректно. Мать прибыла примерно через 5 минут после происшествия и приняла решение самостоятельно на личном транспорте отправиться с ребенком в лечебное учреждение, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Буквально через месяц, в апреле 2025 года, будет ровно год, как мальчик в школе №19 сломал позвоночник. При этом в полиции расследование так и не сдвинулось с мёртвой точки.





- Несколько раз проверка просто закрывалась. Возобновить предварительные следственные действия нам удалось лишь после вмешательства прокуратуры. Однако, по сути, хоть какая-то активность начинается после наших жалоб, однако вскоре интерес следователей к делу вновь пропадает, - отмечает мать.

В полиции подтвердили журналистам, что последний случай стал поводом для проведения предварительного расследования.

- По факту получения травм несовершеннолетним 2015 года рождения в отделе полиции Центрального района проводится проверка. Во время неё изучены все обстоятельства. Согласно поступившему заключению судебно-медицинской экспертизы, степень тяжести вреда здоровью, причинённого несовершеннолетнему, специалистами не определена. По другим запрашиваемым вопросам сведениями не располагаем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом, по информации Анастасии, следователи в личных беседах сетуют, что эксперты не могут оценить степень тяжести вреда здоровью ребёнка из-за недостатка медицинских документов.

- Мы очень долго ждали результатов медицинской экспертизы, однако, как оказалось, специалисты не смогли определить степень нанесённого вреда здоровью. Как я поняла, это вышло из-за того, что больница не передала правоохранителям снимки МРТ. Якобы их нет в медицинском учреждении. При этом имеющуюся у меня на руках копию, записанную врачами на диск, правоохранители приобщать к материалам расследования отказываются.

В свою очередь в ГБУЗ КБСМП №7 категорически отрицают нежелание сотрудничать со следствием. Более того, специалисты уверяют, что результаты всех исследований, как и положено, хранятся в больнице и в случае необходимости могут быть предоставлены как родителям, так и следователям.

- Все сведения об исследованиях пациента находятся в информационной системе медорганизации. При обращении они могут быть повторно записаны на предоставленных носителях. В соответствии с законодательством, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается в определенных законом случаях, в том числе в целях расследования несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, - подчеркнули в учреждении.

Что делать в сложившейся ситуации семья пострадавшего мальчика не знает. По сути, родители попали в замкнутый круг. Правоохранители кивают на отсутствие установленной тяжести вреда здоровья ребёнка, судебные эксперты, по словам матери, на нехватку результатов медицинских исследований, а больница заверяет, что все исследования в наличии – нужно только запросить.

Повторно закрывать глаза на произошедшее Анастасия с мужем больше не хотят, даже несмотря на то, что своих детей из злополучной школы они забрали. С одной стороны, перелом позвоночника — это довольно тяжёлая травма, которая ещё неизвестно как скажется на жизни ребёнка. С другой — родители боятся, что если они и в этот раз не настоят на привлечении виновных к реальной ответственности, то беспорядок в школе может впоследствии привести к травмированию и даже гибели других учеников.

В администрации Волгограда настаивают, что в рамках должностной ответственности руководство школы уже понесло наказание.

- По итогам работы комиссии по расследованию несчастных случаев к директору учебного заведения применены меры дисциплинарного взыскания. С обучающимися проведен внеплановый инструктаж по правилам безопасности до начала уроков и на переменах, с сотрудниками учебного заведения проведено совещание об усилении контроля за нахождением учащихся в школе до начала уроков, за инструктированием и контролем соблюдения правил поведения учащимися в здании школы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом власти забыли отметить, что наказание директора произошло лишь после проверки прокуратуры.





Однако мать пострадавшего ребёнка уверена, что никаких выводов из произошедших ЧП образовательное учреждение так не сделало, и настаивает, что бездействию администрации школы должна быть дана оценка правоохранительными органами.

В прокуратуре Волгоградской области подтвердили, что расследование ЧП в школе находится на контроле. Ранее ведомством были организованы проверки, которые подтвердили, что в образовательном учреждении не было организовано надлежащим образом медицинское обслуживание, а сотрудники департамента по образованию администрации Волгограда своевременно не приняли меры для исправления ситуации. Кроме того, нарушения были обнаружены и в работе полицейских.

- По факту получения подростком травмы ОП № 4 УМВД России по Волгограду организована процессуальная проверка, по ее результатам неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела на основании в связи с отсутствием события преступления, последний раз — 21 февраля 2025 года. Указанное решение 28 февраля отменено прокуратурой Центрального района Волгограда, а материал возвращен для проведения дополнительной проверки, в том числе для назначения дополнительной судебно-медицинской экспертизы. В связи с выявленными нарушениями при проведении процессуальных проверок, в том числе требований ст. 6.1 УПК РФ, прокуратурой в адрес начальника ОП № 4 УМВД России 5 и 10 марта внесены требования об их устранении, - говорится в ответе на редакционный запрос.

Отметим, кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокуратурой уже подготовлено исковое заявление в суд о взыскании с администрации школы физического и морального вреда, нанесённого ребёнку.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102", копии документов предоставлены родителями пострадавших детей