В Котово прощаются с лучшим детским доктором Валерием Гребенниковым

Сотни жителей Котово Волгоградской области пришли сегодня, 4 марта, к детской поликлинике, где в эти минуты прощаются с любимым детским доктором Валерием Гребенниковым. Как рассказали ИА «Высота 102», среди собравшихся – люди разных возрастов. Это и бывшие и давно выросшие пациенты лучшего педиатра района, и их родители. Многие не скрывают слез и до сих пор не верят, что любимого врача больше нет. Котовчане признаются, что будто осиротели с потерей большого профессионала своего дела, доброго и чуткого человека, которого обожали дети и уважали взрослые.