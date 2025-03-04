В Котово прощаются с лучшим детским доктором Валерием Гребенниковым

Общество 04.03.2025 11:52
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04.03.2025 11:52
Сотни жителей Котово Волгоградской области пришли сегодня, 4 марта, к детской поликлинике, где в эти минуты прощаются с любимым детским доктором Валерием Гребенниковым. Как рассказали ИА «Высота 102», среди собравшихся – люди разных возрастов. Это и бывшие и давно выросшие пациенты лучшего педиатра района, и их родители. Многие не скрывают слез и до сих пор не верят, что любимого врача больше нет. Котовчане признаются, что будто осиротели с потерей большого профессионала своего дела, доброго и чуткого человека, которого обожали дети и уважали взрослые.
Напомним, Валерий Гребенников работал педиатром в Котово с 1985 года, его стаж составлял 40 лет. Он скончался 2 марта от тяжелой болезни – у доктора была онкология.
Между тем, на сайте и в соцсетях Котовской ЦРБ так и не появился некролог в связи с кончиной одного из старейших врачей учреждения здравоохранения.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, что жители Котовского района обеспокоены чередой смертей медиков, работавших в детской поликлинике. За последнее время от онкологии умерли уже шестеро врачей.
Фото Котовский разворот t.me
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