Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в тяжелой ситуации, в которой оказалась многодетная семья после пожара в хуторе Желтухине в Волгоградской области, передает V102.RU.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах, - сообщает в понедельник, 3 марта, Информационный центр СК РФ.

Александр Бастрыкин отреагировал на информацию из Волгоградской области о том, что в сентябре прошлого года в хуторе Желтухине единственное жилье семьи, воспитывающей 10 детей, было уничтожено в результате пожара, возникшего из-за замыкания электропроводки. Также сообщалось, что власти не предоставили многодетной семье благоустроенную жилплощадь, а предложили приобрести новый дом за свой счет.

Напомним, что V102.RU в конце февраля текущего года подробно написало о ситуации в которой оказалась многодетная семья Мартыновых из хутора Желтухин Иловлинского района Волгоградской области. Отец 10 детей Геннадий Мартынов несколько раз обращался к властям за помощью в получении какого-нибудь временного жилья или в восстановлении сгоревшего дома, но чиновники предложили мужчине пойти на СВО, чтобы заработать денег на новый дом.

Фото Геннадия Мартынова