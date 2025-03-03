В Волгограде освещение посёлка Горьковский наладят ближе к концу весны





В Советском районе Волгограда получила развитие ситуация, связанная с построенной полгода назад, но пока не введенной в эксплуатацию сетью уличного освещения на территории посёлка Горьковский. Как сообщает ИА «Высота 102», дать волгоградцам свет обещают ближе к концу весны.

– Ориентировочный срок выполнения технологического подключения указанной линии наружного освещения к сетям энергоснабжения сетевой организации — 2-й квартал 2025 года, — сообщается в официальном ответе на запрос.

При этом специалисты уточняют, что за минувшие месяцы договор с энергоснабжающей организацией на подключение к сетям электроснабжения не был заключен. Как выяснилось, прежде чем заключить контракт, необходимо пройти процедуру «оформления вновь построенного объекта в муниципальную собственность».

Напомним, о ситуации редакция рассказывала на прошлой неделе.