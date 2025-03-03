Общество

Робкая весна начинается в Волгоградской области

Общество 03.03.2025 08:24
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03.03.2025 08:24


Волгоградскую область постепенно покидают  крепкие морозы, которые наблюдались в последние дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ЦГМС, сегодня днем в некоторых районах области температура воздуха может подняться до +3 градусов. В других местах будет от 0 до -5 градусов. Синоптики предсказывают небольшой снег, изморозь и гололедицу.
В Волгограде 3 марта морозы также ослабнут. В течение сегодняшнего дня температура воздуха будет варьироваться от -9 утром до -1 днем и далее снова с понижением. Завтра, 4 марта, в областном центре обещают снег. А днем столбик термометра поднимется до +1.


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