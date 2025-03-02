Волгоградская облдума закупает 420 пледов за 1 млн

Общество 02.03.2025 09:32
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02.03.2025 09:32
Аппарат Волгоградской областной думы объявил закупку партии пледов с начальной стоимостью контракта в 995 тысячи рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, пледы понадобились депутатам в качестве сувениров, которые, вероятно, будут дарить избирателям.Всего планируется закупить 420 пледов по средней цене в 2 тысячи 370 рублей за штуку. Согласно техническому заданию, они должны быть выполнены из смесовой ткани, иметь в длину около двух метров, а в ширину – 140-150 сантиметров.
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