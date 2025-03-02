Митрополит Феодор в канун Прощеного воскресенья провел службу в главном храме Волгограда

Накануне Прощеного воскресенья, 1 марта, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской епархии.
Прощёное воскресенье — последний день Масленицы накануне Великого поста. В этот день у верующих принято просить друг у друга прощения.
В Прощёное воскресенье в храмах проходит торжественная литургия, во время которой читают отрывки из Евангелия от Матфея о важности прощения. Также во время службы вспоминают сюжет о создании первых людей и их изгнании из рая.
Фото волгоградской епархии