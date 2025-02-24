Общество

Хэдлайнером фестиваля ULTRA100 в Волжском станет рэпер Крип-А-Крип

Общество 24.02.2025 20:15
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24.02.2025 20:15


В Волжском назвали имя хедлайнера фестиваля ULTRA100. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, на второй день фестиваля будет «зажигать» известный российский рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга Крип-А-Крип.
Рэпер Глеб Волков -  бывший участник групп Umbriaco, Def Joint, «Грехи Отцов». В шоу «Битва за респект» на Муз-ТВ он занял 1 место по версии зрителей. Первый микстейп Крип-А-Крипа «Питер порвёт, Москва порешает» получил звание «Лучший микстейп года» на Hip-Hop.Ru Awards, а альбом «Красная жара» лидировал в Apple Music в 2013 году.
Фестиваль спорта и музыки ULTRA100 пройдет в Волжском 17 августа.
Фото V102.RU (архив)


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