В Волгограде коммунальщики устраняют засор коллектора у ВолГУ





22 февраля волгоградцы стали очевидцами подтопления коммунальными стоками Университетского проспекта в границах ВолГУ и ТРЦ «Акварель». Как сообщает ИА «Высота 102», причиной произошедшего стал засор магистрального канализационного коллектора большого диаметра. В настоящее время специалисты коммунальной службы уже устраняют аварийную ситуацию.

- Аварийно-восстановительные бригады «Концессии водоснабжения» на месте. Сейчас проводятся работы по устранению засора на канализационных сетях по данному адресу, - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, по информации коммунальщиков, в ближайшее время все последствия произошедшего будут специалистами полностью ликвидированы.

Фото: Волгоград ВКУРСЕ / t.me