Общество

«Миллионы освоены, а света нет»: «закорючка» оставила волгоградцев без уличного освещения

Общество 22.02.2025 16:09
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22.02.2025 16:09


В Советском районе Волгограда на территории посёлка Горьковский ещё осенью 2024 года завершился очередной этап муниципальной программы по развитию уличного освещения. Как сообщает ИА «Высота 102», из ночного сумрака должны были быть вызволены сразу 16 улиц, однако многие волгоградцы света так и не дождались.

- В прошлом году был заключён контракт по обеспечению освещением нашего посёлка. В список попали и улицы рядом с моим домом: Донская, Воронежская и частично Буденного. Как нам обещали, все работы должны были завершиться в октябре, - рассказала одна из местных жительниц.

Имея де-юре прописку в региональной столице, де-факто многие жители посёлка продолжают жить в коммунальном средневековье, передвигаясь по улицам вечером с ручными фонариками.

- У нас здесь много пенсионеров, мамочки, школьники ходят. Но из-за отсутствия света это опасно, особенно учитывая наше неспокойное время. К тому же с недавних пор нас затерроризировали собаки. Вот так идёшь вечером и не видишь, что вокруг происходит, откуда на тебя могут кинуться. Я с таким уже неоднократно сталкивалась, - добавила волгоградка.

Как и обещали жителям посёлка чиновники, осенью 2024 года строительные работы действительно завершились. Светильники и опоры появились на своих местах, однако за минувшие четыре месяца они так и не проработали ни одной минуты.

- Света у нас до сих пор нет. Ночью – вырви глаз. Что происходит – никто не знает, - подчеркнула жительница областного центра.

Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой объяснить, почему новые уличные светильники и километры сетей электроснабжения, на которые были потрачены бюджетные миллионы, так и не были задействованы. По информации властей, подрядчик свою часть работы уже выполнил, однако уличное освещение никак не удаётся подключить к электроэнергии.

- В минувшем году подрядной организацией были выполнены работы по строительству новых линий освещения на территории пос. Горьковского. В настоящее время ресурсоснабжающая организация проводит мероприятия, необходимые для технологического присоединения новых линий освещения к сетям энергоснабжения, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Позже специалисты администрации уточнили, что соответствующие работы всё же не начались, а ситуация с подключением новых линий уличного освещения по-прежнему не может преодолеть бюрократические препоны.

- Документы для технологического присоединения новых линий освещения к сетям энергоснабжения направлены в ресурсоснабжающую организацию – ПАО «Россети Юг», - отметили в администрации Волгограда на уточнения журналистов.

Хотя бы отчасти прояснить происходящие метаморфозы удалось лишь с помощью сетевой организации. Как выяснилось, в декабре 2024 года МБУ «Северное» направило заявку на подключение улиц к сетям. В ответ на это для муниципальной организации был подготовлен договор, однако прошло уже два месяца, но документ так и не был подписан.

- В декабре «Волгоградэнерго» направило договор оферты в МБУ для подписания. Однако в настоящий момент организация так и не предоставила подписанный договор. Согласно действующему порядку, без подписания договора наша компания не может приступить к процедуре технологического подключения уличного освещения в поселке, - рассказали журналистам в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, в рамках муниципального контракта в посёлке Горьковский Советского района Волгограда освещение должно было появиться на ул. Басаргинская, ул. Воронежская, ул. Лихая, ул. Казачья, ул. Донская, пер. Бирюзовый, ул. Буденного, ул. Голубятникова, ул. Степная, ул. Деповская, ул. Сорочинская, ул. Портовская, ул. Станционная, ул. Вокзальная, ул. Широкая, ул. Мостостроителей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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