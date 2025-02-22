



В Волгограде городские службы приведены в состояние повышенной готовности. Как сообщает ИА «Высота 102», глава городской администрации Владимир Марченко на фоне надвигающейся непогоды поставил задачу обеспечить работу местной дорожно-транспортной сети, а также оперативную расчистку тротуаров от снега и наледи.

- Согласно прогнозу, к концу 22 февраля в Волгограде ожидаются осадки в виде снега, переходящие 23 февраля в метель. Техника и оборудование дорожных и коммунальных служб города находятся в полной готовности, запасы противогололедных реагентов имеются в необходимом количестве, дежурные бригады готовы к выходу на линию,- подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, ранее метеорологи Волгоградского ЦГМС прогнозировали 23 и 24 февраля в Волгограде снег, метель, гололедицу и снежные заносы.