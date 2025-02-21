



В Волгограде, несмотря на морозы, уже вторую неделю идёт омолаживающая обрезка деревьев. Как сообщает ИА «Высота 102», полномасштабные работы развернулись на пр. Ленина, в границах одноимённой площади и ул. 7-й Гвардейской. Здесь муниципальные службы для безопасности прохожих производят массовую опилку растений, а также полностью убирают некоторые деревья.

При этом далеко не все горожане с пониманием отнеслись к такой заботе. Волгоградцы уверены, что такая обрезка лишит их тени предстоящим летом.





- Эти деревья были высажены ещё в советское время. В основном здесь у нас растут вязы. За десятилетия они догнали по высоте наши пятиэтажки. Для всех местных жителей это был один из немногих тенистых уголков, своего рода оазисов, где летом можно спрятаться от солнца. Кроме того, благодаря пышным кронам деревья хоть как-то помогали задерживать пыль и выхлопы от проезжей части, - рассказал журналистам один из жителей местного жилого массива.





Однако сейчас, по словам мужчины, растениям вынесли приговор. Взрослые деревья превратили в многометровый частокол.

- Теперь это, конечно, зеленой зоной не назовешь. Понятно, что сразу погибнут далеко не все растения. Наверняка пойдут побеги, но всё же есть разница между полноценной сформировавшейся естественным путём в течение многих лет кроной и шарообразными зарослями поросли на протяжении длинных вытянутых стволов. Кроме того, мы все видели, к чему приводит такая обрезка. Побеги куда меньше устойчивы к ветровой нагрузке, как результат — они будут ломаться при первом же урагане, - сетует волгоградец.





При этом у чиновников городской администрации своя правда. Они заверяют, что всё было сделано по правилам, а обрезка старых деревьев необходима в первую очередь для безопасности прохожих. Да и для самих деревьев.

– По данным МБУ «Волгоградзеленхоз», в ходе планового обследования зеленых насаждений было установлено, что деревья находятся в неудовлетворительном состоянии: в кронах обнаружено большое количество сухих и поврежденных ветвей, что создавало угрозу безопасности жителей и их имуществу. Кроме того, из-за сильной загущенности крон деревья замедлили рост и развитие. Для устранения этих проблем было принято решение провести омолаживающую обрезку ряда деревьев на указанном участке. Данный метод предусматривает удаление старых и поврежденных ветвей, что стимулирует рост новых побегов и способствует обновлению кроны. Это не только улучшает внешний вид деревьев, но и снижает ветровую нагрузку, повышая их устойчивость. Обработка срезов будет проведена по окончании обрезки, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.





Редакция ИА «Высота 102» 20 февраля побывала на месте и своими глазами увидела происходящее.





Судя по спилам, среди деревьев действительно были больные растения — но их меньшинство. При этом рабочие лишили многолетние растения всех ветвей за исключением центральных стволов.





- Сад причудливых рогатин какой-то, - с грустью шутят прохожие.

Примечательно, что спиленных веток настолько много, что городские службы пока что вынуждены их складировать здесь же – под омолодившимися деревьями. Крупные ветки постепенно вывозят грузовыми машинами, а более мелкие ждут своей очереди на измельчение в щепу.









Стоит отметить, что власти сдержали своё слово и действительно, как минимум, боковые спилы, доступные для осмотра, были, как и положено, защищены от попадания влаги и от вредителей с помощью краски.