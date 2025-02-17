В Волгограде Центральный районный суд рассмотрел 17 февраля материалы об административном правонарушении, составленные в отношении экс-депутата Волгоградской городской думы Ильи Кравченко. Бывший коммунист, сменивший после изгнания из рядов партии политориентацию, в качестве наказания арестован на 14 суток.

Как сообщало ранее ИА «Высота 102», Кравченко совместно со своим единомышленником были задержаны в Центральном районе Волгограда. В годовщину смерти признанного в России экстремистом Алексея Навального* экс-коммунист планировал возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий, после чего был доставлен в отдел полиции.

17 февраля Волжский городской суд отправил на 14 суток под арест представителя партии «Яблоко» Александра Ефимова, который также был задержан накануне у памятника в центре Волгограда. У Ефимова, по решению суда, кроме прочего, изъят портрет покойного лидера оппозиции.

*Алексей Навальный признан террористом и экстремистом на территории РФ.

