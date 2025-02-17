Общество

Экс-глава Котовского района стал богаче на 10 тысяч рублей

Общество 17.02.2025 07:08
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17.02.2025 07:08


Житель Котово Александр Касьянов перечислил 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба бывшему главе Котовского района Волгоградской области Сергею Чумакову. Как рассказал ИА «Высота 102» Касьянов, также по решению суда он должен будет опубликовать опровержение слов, которые не понравились бывшему чиновнику.
Напомним, Сергей Чумаков требовал от жителя Котово Александра Касьянова в общей сложности 90 тысяч рублей по трем искам. Тогда еще руководитель района обиделся на несколько постов в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово», в которых, как он считал, содержались недостоверные сведения, оскорбляющие его честь и достоинство. По итогам рассмотрения двух исков ничего оскорбительного в адрес главы района суд не усмотрел, а по третьему снизил требуемую чиновником сумму до 10 тысяч.
Также Александр Касьянов должен будет опубликовать опровержение в указанном ТГ.
- К сожалению, суд не принял во внимание мои аргументы, что я не имел к данным постам никакого отношения. Я их не писал, не размещал, о чем я неоднократно заявлял. Никаких доказательств обратного на процессе представлено не было. Кроме того, суд исследовал не заверенные должным образом материалы. Истец представил лишь плохого качества распечатку поста. Но я, как законопослушный гражданин, должен буду исполнить решение суда и, конечно, исполню, - прокомментировал Александр.
Любопытно, что точно такой же пост, на который обиделся бывший глава Котовского района, до сих пор размещен в другом ТГ, однако Сергей Чумаков в суд на данный телеграм-канал не подавал.
Напомним, с Александра Касьянова также пыталась взыскать крупную сумму в качестве возмещения морального ущерба группа директоров школ и заведующих детскими садами в Котовском районе. Однако суд отказал в их исковых требованиях. Сам котовчанин считал объявленную против него компанию местью чиновников, обидевшихся на критику их деятельности со стороны местных жителей.
Как сообщалось, Сергей Чумаков покинул пост главы Котовского района в апреле 2024 года. После этого были вынесены два приговора по громкому делу о воровстве на строительстве улицы Дачная. Были осуждены один из подрядчиков, а также бывший глава администрации Котово Сергей Лесниченко.
Фото Сергей Чумаков / t.me (архив)

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