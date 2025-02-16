В Волгограде в «доме Бастрыкина» залатали трубы

Напомним, в аварийной двухэтажке 14 февраля четвертый раз за последний год прорвало трубу с кипятком на чердаке, в результате горячая вода затопила две квартиры. После третьего потопа следователи СУ СК по Волгоградской области по поручению Александра Бастрыкина начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Во время этой проверки произошел новый потоп.
При этом дом до сих пор остается без управления, хотя жители продолжают платить за содержание двухэтажки, которого фактически нет. В администрации Волгограда заявляли, что конкурс на выбор управляющей компании не состоялся из-за отсутствия желающих взять дом под свое «крыло». Сейчас чиновники готовят повторный конкурс, и, если он снова провалится, только тогда пообещали назначить УК в обязательном порядке. При этом в мэрии заверили, что «районная администрация оказывает жильцам содействие в решении вопросов, связанных с обеспечением работоспособности общедомовых коммуникаций, в том числе, при возникновении необходимости, привлекает специалистов профильных служб».
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