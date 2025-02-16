Общество

В Волгограде в «доме Бастрыкина» залатали трубы

Общество 16.02.2025 15:10
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16.02.2025 15:10


В аварийном доме №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда удалось устранить порыв на теплопроводе только после вмешательства городских чиновников. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома, на следующий день после затопления двух квартир кипятком неожиданно объявилась аварийная бригада из УК «Развитие Дом Строй», которая ранее управляла домом.
- Когда 14 февраля у нас порвало трубы, в администрации Кировского района нам заявили, что ничем нам помочь не могут, так как у нас нет управляющей компании. Нам пришлось жаловаться напрямую в департамент ЖКХ и ТЭК администрации города. А тут вдруг эта самая УК, которая от нас все время отказывается, заявляя, что они нам ничего не должны, нагрянула. Рабочие признались, что их начальство кто-то заставил выехать к нам. Получается, только в ручном режиме можно решать наши проблемы? – недоумевают волгоградцы.
Напомним, в аварийной двухэтажке 14 февраля четвертый раз за последний год прорвало трубу с кипятком на чердаке, в результате горячая вода затопила две квартиры. После третьего потопа следователи СУ СК по Волгоградской области по поручению Александра Бастрыкина начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Во время этой проверки произошел новый потоп.
При этом дом до сих пор остается без управления, хотя жители продолжают платить за содержание двухэтажки, которого фактически нет. В администрации Волгограда заявляли, что конкурс на выбор управляющей компании не состоялся из-за отсутствия желающих взять дом под свое «крыло». Сейчас чиновники готовят повторный конкурс, и, если он снова провалится, только тогда пообещали назначить УК в обязательном порядке. При этом в мэрии заверили, что «районная администрация оказывает жильцам содействие в решении вопросов, связанных с обеспечением работоспособности общедомовых коммуникаций, в том числе, при возникновении необходимости, привлекает специалистов профильных служб».
Фото читателей V102.RU

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