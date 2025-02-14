Общество

В Волгоградской области за сутки потеплеет до +7 и похолодает до -16 градусов

Общество 14.02.2025 11:45
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14.02.2025 11:45


Пугающий для метеозависимых людей прогноз погоды опубликовали специалисты Волгоградского ЦГМС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию волгоградских синоптиков, всего за одни сутки в регионе ожидаются перепады температуры от +7 градусов в дневные часы и до -16 градусов в ночное время. 

Так, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, сегодня, 14 февраля, в Волгограде и области днем температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, а в южных районах столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса. При этом осадков до конца дня не ожидается, а порывы ветра не превысят 11 метров в секунду. 

В ночь на 15 февраля в Волгоградской области прогнозируют местами небольшой снег. Днем также возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. В отдельных районах возможны туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Местами в субботу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью 15 февраля составит от -5 до -10 градусов, днем от -2 до +3 градусов, а местами до +7 градусов, – сообщают в Волгоградском ЦГМС. – Ночью с 15 на 16 февраля возможно понижении температуры при прояснении до -16 градусов. 

В воскресенье будет достаточно ветрено – порывы юго-восточного ветра будут достигать 20 метров в секунду. А температура воздуха поднимется днем до -5…-10 градусов. 

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