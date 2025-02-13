В Камышине семьям героев СВО вручили ордена Мужества

В городе Камышине Волгоградской области родственникам четверых военнослужащих, погибших в зоне СВО, передали ордена Мужества. Как сообщили V102.RU в администрации города, посмертно высокими государственными наградами отмечены сержант Вадим Передриенко и рядовые Денис Олейников, Александр Бабин и Антон Сахаров.
Награждение состоялось в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева.
Ордена Мужества передали родным погибших замглавы городского округа и военный комиссар – Дмитрий Резвов и Константин Егоров.
Фото: администрация Камышина / t.me