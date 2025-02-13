В Волгограде аферистка обещала за деньги вернуть матери пропавшего на СВО сына





Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летней жительницы Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», по версии следствия, женщина попыталась заработать на горе 67-летней матери, чей сын пропал без вести на СВО.

Подозреваемая воспользовалась ситуацией, направляя пенсионерке сообщения о том, что её сын жив, но чтобы он вернулся домой, необходимо было заплатить средства. В общей сложности волжанка таким образом выманила у матери 200 тыс. рублей.

При этом в апреле 2024 года выяснилось, что воевавший на фронте мужчина погиб.

Отметим, в содеянном обвиняемая созналась. За мошенничество, повлекшее значительный ущерб, ей грозит до 5 лет тюрьмы. Точку в деле теперь предстоит поставить Центральному районному суду Волгограда.