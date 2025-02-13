Общество

Минтай перевоплотился в тарань на волгоградском предприятии

Общество 13.02.2025 11:08
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13.02.2025 11:08


Россельхознадзор зафиксировал удивительные производственные процессы на предприятии в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, по оформленным документам из 50 кг сушено-соленого минтая смогли произвести такое же количество сушено-соленой тарани.

Таким образом, предприятием были нарушены правила порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. 

По данному факту в адрес юрлица направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию аннулированы.

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