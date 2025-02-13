Опасное сливочное масло ищет Роспотребнадзор на волгоградских прилавках





13 февраля Роспотребнадзор вновь сообщил о выявлении молочной продукции, опасной для употребления. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз эксперты предупредили волгоградцев о сливочном масле, изготовленном без какого-либо надзора компанией ООО «Молочный берег» на несуществующем производстве.

Выявить предприятие-призрак удалось сотрудникам управления Роспотребнадзора по Тверской области. Во время проверки адреса производства выяснилось, что соответствующая деятельность здесь давно уже не ведётся.

Несмотря на то, что несуществующий комбинат располагался в Тверской области, опасная продукция могла оказаться и на прилавках волгоградских магазинов. В волгоградском управлении РПН предостерегают граждан от покупки данной продукции.

- В связи с тем, что производство осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, данная продукция может быть опасной для здоровья граждан, - подчеркнули в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Отметим, о фактах выявления в продаже масла традиционного жирностью 72,5% и 82,5% компании «Молочный берег» покупатели могут сообщить в надзорное ведомство по телефону +7 (8442) 24-36-30.

Фото из архива ИА «Высота 102»