В Волгоградской области вскрылись подозрительные операции с молоком

Сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области зафиксировали нарушения при оформлении ветеринарных сертификатов на молоко, которое, согласно документам, может увеличиваться в объемах, передает V102.RU.

- Установлено, что на площадке ветеринарным врачом оформлены эВСД на 50 кг сырого коровьего молока, выработанного из нелогичного объема сырья, а именно из 40 кг сырого коровьего молока, что фактически невозможно, - сообщили в управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Уточняется, что эти нарушения выявлены на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Волгоградской области.

Электронные ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на молоко, аннулированы. Ветеринарному врачу, который допустил эти нарушения, направлено предупреждение, а в адрес производителя - предостережение о недопустимости таких действий.

Фото из архива V102.RU