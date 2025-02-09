Общество

Пропавшую из стоматологии пенсионерку нашли мёртвой на западе Волгограда

Общество 09.02.2025 14:35
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09.02.2025 14:35


В Волгограде 70-летняя пенсионерка Людмила Валентиновна Шапошникова пропала после похода к стоматологу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, через несколько суток после исчезновения женщину обнаружили мертвой. 

Известно, что волгоградка имела серьезное заболевание, в связи с которым страдала потерей памяти. 

- Труп пенсионерки был обнаружен 5 февраля в переулке Квартальном, 11 в Дзержинском районе. Женщина страдала деменцией, - уточнил источник в экстренных службах.

На теле женщины не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Фото: «ЛизаАлерт»

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