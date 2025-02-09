



Сегодня, 9 февраля, в Среднеахтубинском районе пройдет масштабная реконструкция подвига Василия Маргелова и советских солдат. Как сообщает V102.RU, зрелищное событие начнется в 13:00.

Как ранее сообщалось информагентством, в программе примут участие около 500 реконструкторов из более чем 30 городов России и Белоруссии. Также в представлении будут задействованы свыше 30 единиц техники времен ВОВ и свыше 300 пиротехнических зарядов.

Историческая реконструкция под названием «За Сталинград!» состоится на территории спортивной школы «Юный Ястреб». Зрителям представят фрагмент героического боя 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием подполковника Василия Маргелова, которая в декабре 1942 года противостояла фашистской танковой группе фельдмаршала Манштейна.