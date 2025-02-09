Общество

В Котово похоронили бойца из отряда «Бессмертный Сталинград»

Общество 09.02.2025 09:38
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09.02.2025 09:38


В городе Котово Волгоградской области проводили в последний путь бойца с позывным «Механ» из отряда «Бессмертный Сталинград». Об этом, как передает V102.RU, сообщил депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Артем Образцов родился и вырос в Котовском районе, там же закончил школу и техникум. После отслужил в инженерных саперных войсках в Волжском, затем работал в Волгограде на заводе «Нефтемаш». Позже получил второе образование - овладел профессией оператора по добыче нефти и газа. У него осталась жена и ребенок. 

 В 2022-м, когда Родине понадобилась защита, пошел добровольцем на СВО. Поступить иначе не мог. В «Бессмертном Сталинграде» житейская рассудительность и большой опыт в технической сфере нашего Механа оказались очень кстати. Как и его умение дружить и, конечно, мужество настоящего защитника Отечества,  написал Гимбатов в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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