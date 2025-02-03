Общество

«Космический» комбинезон купил Детфонд ребенку-инвалиду из семьи участника СВО

Общество 03.02.2025 19:14
0
03.02.2025 19:14


В Волгоградской области региональное отделение Российского детского фонда приобрело новую партию оборудования для детей-инвалидов из семей участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», средства реабилитации получат 5-летний Александр из Светлого Яра и 12-летний Саша из Рудни. 

– В семье пятилетнего Александра, страдающего нейродегенеративным заболеванием, воспитывается шестеро детей в возрасте от 4 до 15 лет. По просьбе мамы мальчика Алины Олеговны, фонд приобрел специальное устройство – опору для купания, которая значительно облегчит ежедневный уход за больным ребенком, – рассказали информагентству в волгоградском Детфонде.  

А Саше из Рудни остро необходим ортопедический реабилитационный комбинезон – тренажер, разработанный по принципу разгрузочных аппаратов для космонавтов, который надувается специальным насосом. 

– Саша умеет ходить, но только под контролем взрослых. Подросток находится на домашнем обучении и посещает некоторые занятия в школе, где общается со сверстниками. Но активная  и длительная ходьба Саше дается не просто – нужно усердно заниматься укреплением мышц и улучшением осанки. Справиться с этой задачей ему поможет новый комбинезон, который является отличным тренажером и воздействует на тело как мягкий корсет, – объяснили благотворители. 

Необходимое спецсредство – кресло-коляску – передадут и 15-летнему Олегу из поселка Приволжского Светлоярского района. Отец подростка в настоящее время также находится в зоне СВО. 

«Помощь детям-инвалидам», «Помощь детям участников СВО» - целевые программы волгоградского отделения Российского детского фонда. По словам председателя правления благотворительной организации Ирины Соловьевой. благодаря мощной поддержке благотворителей, среди которых предприятия, учреждения и жители области, фонд на системной основе оказывает адресную поддержку семьям, нуждающимся в социальной защите. Так, например, с начала года Детский фонд оказал содействие нескольким волгоградским семьям – материальную помощь получила многодетная семья из Волгограда, которая восстанавливает частный дом после пожара. Еще одному ребенку с ДЦП оплачен курс дельфинотерапии.

Фото: предоставлено волгоградским отделением РДФ с разрешения родителей 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.02.2025 20:22
Общество 03.02.2025 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 20:17
Общество 03.02.2025 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 18:37
Общество 03.02.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 18:21
Общество 03.02.2025 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 18:19
Общество 03.02.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 17:58
Общество 03.02.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 17:27
Общество 03.02.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 16:16
Общество 03.02.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 16:00
Общество 03.02.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 15:55
Общество 03.02.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 15:41
Общество 03.02.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 14:26 Реклама
Общество 03.02.2025 14:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.02.2025 13:44
Общество 03.02.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2025 13:16
Общество 03.02.2025 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.02.2025 13:13
Общество 03.02.2025 13:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:22
Облкомсельхоз отметил ударные темпы надоев в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:17
Запрет на движение фур по мосту Волжской ГЭС продлили до апреляСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде полиция накрыла подпольные склады с товаром на 36 миллионовСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
«Космический» комбинезон купил Детфонд ребенку-инвалиду из семьи участника СВОСмотреть фотографии
18:37
Путин отметил заслуги перед Отечеством спикера облдумы Блошкина и главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
18:21
На юге Волгограда возобновили движение трамваев и машинСмотреть фотографии
18:19
Путин удостоил почетного звания учителя из Котельниково Антонину ФиминуСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде начала работать комиссия по оценке ущерба от атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:27
Участникам СВО передадут УАЗ, побывавший на ремонте в ИК-12Смотреть фотографии
16:50
На юге Волгограда обезвредят обломки БПЛА после ночной атакиСмотреть фотографии
16:16
На юге Волгограда ограничили движение трамваев и машинСмотреть фотографии
16:00
По делу о краже волгоградцами металла из грузового поезда утвердили обвинениеСмотреть фотографии
15:55
Снегопад, сильный ветер и обледенение проводов ожидаются в ближайшие часы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев предупредили о фейковых платежках за ЖКУСмотреть фотографии
15:19
Уже пятая жалоба: защита Рагима Шыхалиева запросила условный срокСмотреть фотографии
14:26
Топ-100 среди крупных компаний: GRASS вошел в рейтинг лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
13:44
Под Волгоградом в зарослях камыша нашли грабителяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
В ГАИ вычислили бородача, прокатившегося на «Ладе» по тротуару у ТРЦСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
Двоих детей в Волгограде госпитализировали из-за вспыхнувшей стиралкиСмотреть фотографии
13:16
«Потому что мы – семья»: трогательный кинопоказ довел до слез волгоградцевСмотреть фотографии
13:13
Не центром единым: Бочаров напомнил чиновникам обо всех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области в январе пропали 30 человекСмотреть фотографии
12:34
Торговые сети в России оставили без навара на продаже яиц и маслаСмотреть фотографии
12:20
Яндекс демонтировал скандальную рекламу с фасада аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении оператора с кешбэком до 10%Смотреть фотографии
11:53
Кусты сирени в Волгограде выгнали листву в февралеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
В Волгограде владелец дорогого кроссовера разъезжал с госномерами «пятерки»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:30
У сбившего насмерть подростка водителя нашли алкоголь в кровиСмотреть фотографии
11:27
Бочаров поручил взять на контроль ситуацию в школах из-за ОРВИСмотреть фотографии
10:57
Нашествие саранчи угрожает регионам России из-за аномально теплой зимыСмотреть фотографии
 