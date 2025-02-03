



В Волгоградской области региональное отделение Российского детского фонда приобрело новую партию оборудования для детей-инвалидов из семей участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», средства реабилитации получат 5-летний Александр из Светлого Яра и 12-летний Саша из Рудни.

– В семье пятилетнего Александра, страдающего нейродегенеративным заболеванием, воспитывается шестеро детей в возрасте от 4 до 15 лет. По просьбе мамы мальчика Алины Олеговны, фонд приобрел специальное устройство – опору для купания, которая значительно облегчит ежедневный уход за больным ребенком, – рассказали информагентству в волгоградском Детфонде.

А Саше из Рудни остро необходим ортопедический реабилитационный комбинезон – тренажер, разработанный по принципу разгрузочных аппаратов для космонавтов, который надувается специальным насосом.

– Саша умеет ходить, но только под контролем взрослых. Подросток находится на домашнем обучении и посещает некоторые занятия в школе, где общается со сверстниками. Но активная и длительная ходьба Саше дается не просто – нужно усердно заниматься укреплением мышц и улучшением осанки. Справиться с этой задачей ему поможет новый комбинезон, который является отличным тренажером и воздействует на тело как мягкий корсет, – объяснили благотворители.

Необходимое спецсредство – кресло-коляску – передадут и 15-летнему Олегу из поселка Приволжского Светлоярского района. Отец подростка в настоящее время также находится в зоне СВО.

«Помощь детям-инвалидам», «Помощь детям участников СВО» - целевые программы волгоградского отделения Российского детского фонда. По словам председателя правления благотворительной организации Ирины Соловьевой. благодаря мощной поддержке благотворителей, среди которых предприятия, учреждения и жители области, фонд на системной основе оказывает адресную поддержку семьям, нуждающимся в социальной защите. Так, например, с начала года Детский фонд оказал содействие нескольким волгоградским семьям – материальную помощь получила многодетная семья из Волгограда, которая восстанавливает частный дом после пожара. Еще одному ребенку с ДЦП оплачен курс дельфинотерапии.

Фото: предоставлено волгоградским отделением РДФ с разрешения родителей

