Общество

Путин отметил заслуги перед Отечеством спикера облдумы Блошкина и главы Волгограда Марченко

Общество 03.02.2025 18:37
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03.02.2025 18:37


Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и глава Волгограда Владимир Марченко. Указ о награждении 1 февраля подписал, как сообщает ИА «Высота 102», президент России Владимир Путин. 


Тем же указом глава государства за долгий и добросовестный труд поощрил Наталью Лисименко – заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. Она, как передает информагентство, удостоена знака отличия «За безупречную службу» XXV лет. 


Ранее «Высота 102» сообщала о присуждении звания «Заслуженный учитель РФ» педагогу из Котельниково Антонине Фиминой. 


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