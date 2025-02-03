Путин отметил заслуги перед Отечеством спикера облдумы Блошкина и главы Волгограда Марченко

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и глава Волгограда Владимир Марченко. Указ о награждении 1 февраля подписал, как сообщает ИА «Высота 102», президент России Владимир Путин.
Тем же указом глава государства за долгий и добросовестный труд поощрил Наталью Лисименко – заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. Она, как передает информагентство, удостоена знака отличия «За безупречную службу» XXV лет.
Ранее «Высота 102» сообщала о присуждении звания «Заслуженный учитель РФ» педагогу из Котельниково Антонине Фиминой.