



Сегодня, 31 января, в Волгограде в преддверии 82-ой годовщины Победы в Сталинградской битве глава региона наградил работников предприятий, учреждений социальной защиты населения, медиков, спортсменов и рабочих. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региона, торжественная церемония прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы.

— Сегодня, накануне 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, здесь, в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области чествуем детей, внуков и даже правнуков защитников Сталинграда, потомков Поколения Победителей, удостоенных высоких государственных наград Российской Федерации, Волгоградской области. Каждый из вас, трудовые коллективы, которые вы представляете, своим упорным трудом, преданностью выбранному делу и высокой самоотдачей вносят свой существенный вклад в развитие современной Волгоградской области, всего нашего Отечества. Жители Волгоградской области по-настоящему гордятся вами, вашими делами во благо родной сталинградской земли и всей нашей страны, — отметил Андрей Бочаров.

Так, сразу несколько жителей региона были удостоены почетным званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Ряд волгоградцев получили орден «За заслуги перед Волгоградской областью», а также почетные знаки и звания «За отличие при защите и обеспечении безопасности населения» и «Заслуженный работник физической культуры Волгоградской области». Кроме того, ряд специалистов были награждены почетными грамотами с благодарностями от президента России.

Фото: администрация Волгоградской области