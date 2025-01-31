



В Волгоградской области государственный жилищный надзор подвёл итоги работы за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорное ведомство зафиксировало рост количества жалоб сразу на 44% по отношению к результатам 2023 года, а их общее количество достигло 18943 обращений, что поставило абсолютный рекорд за последние 11 лет.

Примечательно, что несколько более скромные, но в целом схожие результаты ведомство фиксировало по итогу 2013 года. Тогда в Госжилнадзор волгоградцы направили 18918 жалоб. Статистика за более ранние периоды работы ГЖИ в открытом доступе отсутствует.

Меньше всего обращений специалисты отмечали в 2014 году — всего 6656 жалоб. При этом в последующие годы их количество регулярно нарастало: 2015 год — 7750, 2016 год — 11007, 2017 год — 12318, 2018 год — 11841, 2019 год — 13412, 2020 год — 10961, 2021 год — 14655, 2022 год — 12641, 2023 год — 13163 и 2024 год — 18943.

За минувшие 12 месяцев больше всего волгоградцы жаловались на техническое состояние домов — 39,9% от общего количества обращений, поступивших в ведомство в 2024 году.

В этой группе обращений инспекторы отмечают такие болезненные вопросы, как неудовлетворительное состояние придомовых территорий, лестничных клеток, внутренних инженерных сетей, кровельного покрытия, подвалов, наличие признаков аварийности зданий.

Наибольший прирост жалоб зафиксирован в 2024 на состояние лестничных клеток.

Отметим, в Волгоградской области управляющие компании на протяжении многих лет саботируют планово-предупредительный ремонт жилого фонда. По информации Госжилнадзора, на территории региона находятся порядка 12 тыс. МКД. Обслуживающие организации обязаны проводить плановый ремонт раз в три-пять лет. Таким образом, ежегодно работы должны охватывать не менее 2,5 тыс. сооружений, однако волгоградские УК раз от раза подают властям списки о намерении отремонтировать всего несколько сотен сооружений. К примеру, в июле 2024 года ГЖИ сообщало о планово-предупредительном ремонте 629 МКД.

Фото из архива ИА «Высота 102»