«Трамплин для бизнеса»: в Волгограде прошла первая в этом году встреча АБ клуба





Новые деловые связи и успешные кейсы, обмен опытом и полезные инструменты развития бизнеса. В Волгограде состоялась первая в новом сезоне бесплатная бизнес-встреча, организованная АБ клубом . Социальный проект Агророс Банка реализуется по всей стране, объединяя предпринимателей из разных городов.

На одной площадке встретились основатели компаний, топ-менеджеры, инвесторы и те, кто пока раздумывает над уходом из найма — их в АБ клубе называют мечтателями, чтобы вдохновиться новыми идеями для построения и повышения эффективности своего бизнеса.

— Очень много молодых предпринимателей, которые не знают, как развивать свое дело, также есть опытные представители бизнеса, готовые делиться опытом. Мы создали АБ клуб для того, чтобы объединить их на одной площадке. Проект был запущен в 2022 году и уже почти три года проводит онлайн и оффлайн бизнес-встречи, чтобы развивать осознанное предпринимательство в городе и регионе, — рассказал управляющий ДО «Волгоградский» АО «Банк Агророс» Антон Миронов.





Важной составляющей бизнес-встреч АБ клуба является нетворкинг — в ходе живого общения предприниматели могут рассказать о себе, создать бизнес-коллаборации, договориться о запуске совместных рекламных интеграций, найти сотрудников и даже инвесторов, которые выбирают и поддерживают самые интересные бизнес-проекты.

— Живое общение – это «трамплин для бизнеса». Возможность задать вопросы и получить ответы, а также найти партнеров и инвесторов. На одной из наших встреч по традиции присутствовал известный инвестор. Он обратил внимание на стартап волгоградских ребят по открытию пекарни, поддержал его, и сегодня этот проект уже масштабировался на несколько регионов, — отметил Антон Миронов.

Темой первого выступления стали самые волнительные для предпринимателей вопросы — улучшение имиджа компании, повышение лояльности аудитории и узнаваемости бренда, SEO-продвижение в поиске. Это было интересно как для владельцев крупного бизнеса, так и для тех, кто только делает первые шаги в предпринимательстве.





Своим опытом и знаниями на примере успешных кейсов поделился харизматичный спикер — практикующий стратегический маркетолог Дмитрий Маслов, рассказавший об эффективных рекламных инструментах, таргетировании, основных каналах привлечения клиентов и давший ответ на один из главных вопросов бизнеса – как перестать впустую тратить деньги на рекламу.

— Ключевая проблема у всех – попытка копировать чужие инструменты. Чаще всего это не срабатывает и реклама, которая запускается, не окупается. Нужно отстраивать собственные смыслы и каналы продвижения. Бизнес-встречи как раз полезны «переопылением», обменом опытом и самое главное – энергией для того, чтобы не сливаться. Посещая подобные мероприятия можно посмотреть на других, почерпнуть для себя что-то новое или просто вспомнить, что упускаешь, — поделился Дмитрий Маслов.

Выступление второго спикера – эксперта в развитии управленческих компетенций и амбассадора счастья Гали Новиковой об управлении энергией вызвало огромный отклик у участников. Каждый смог получить для себя ответ на вопросы, как найти баланс и пробудить свою энергию, в том числе, для построения успешного бизнеса.

— Быть счастливым – это навык, поэтому тема управления энергией сегодня очень актуальна. Это запрос рынка — работодателей, которые видят проблемы в коллективе, а также предпринимателей, которые не понимают, где брать силы для развития, – поделилась Гали Новикова. – Такие мероприятия могут послужить мотивацией, стать толчком к изменению и даже вдохновением на новые идеи.





В бизнес-сообщество АБ клуба также интегрированы сотрудники Агророс Банка и другие партнеры, которые во время бизнес-мероприятий консультируют предпринимателей. Экспертом прошедшей встречи стал Президент Волжской торгово-промышленной палаты Михаил Рогозин, рассказавший о доступных инструментах для развития семейного бизнеса.

— Бизнес-встречи — это не только знания, которые дают спикеры и присутствующие эксперты, но и знакомство с профессиональной средой, потребностями и проблемами, которые есть у бизнеса, а также новыми возможностями для роста и развития, — поделилась участница Аида Тумашева.

Первая, но не последняя бизнес-встреча АБ клуба в этом году открыла цикл мероприятий для волгоградских предпринимателей от Агророс Банка и обещает новых интересных участников и экспертов.





Для справки

Работа АБ клуба проходит по двум направлениям. Онлайн — в телеграм-канале агрегируются полезные новости, ведутся дискуссии, выкладываются лекции и мнения экспертов. Также можно присоединиться к региональному чату волгоградских предпринимателей для живого общения и обмена опытом. Важным направлением АБ клуба являются и оффлайн-мероприятия — те самые бесплатные бизнес-встречи в разных регионах России, где своими знаниями делятся самые успешные представители бизнес-сообщества. А также узкие рабочие группы для обмена опытом предпринимателей одной сферы бизнеса.

Анонс всех событий проходит на сайте проекта и в социальных сетях.

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