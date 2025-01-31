В Волгограде лихач на «Ладе» сбил женщину на пешеходной дорожке





31 января в Краснооктябрьском районе Волгограда легковой автомобиль вновь сбил пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вечером на ул. Генерала Штеменко.

- В 20:30 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», напротив дома № 44 по ул. Штеменко совершил наезд на пешехода, которая двигалась по пешеходной дорожке, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время обстоятельства, происшествия выясняются правоохранительными органами. В результате аварии прибывшие на место медики вынуждены были госпитализировать пострадавшую в одну из ближайших больниц.

Фото из архива ИА «Высота 102»