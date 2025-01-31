



В Волгоградской области расширили круг лиц, которые смогут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областную думу, данный закон принят 30 января на заседании регпарламента.

Корректировки регионального закона «Об охране здоровья граждан в Волгоградской области» были инициированы комитетом областной думы по здравоохранению и направлены на приведение его в соответствие с изменениями федерального законодательства. Теперь, наряду с врачами-специалистами, могут участвовать иные работники медорганизаций, если такая возможность предусмотрена их трудовыми обязанностями. Под закон попадают логопеды, химики-эксперты, нейропсихологи, эмбриологи, инструктора-методисты по ЛФК и другие, кто включены в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников приказом Минздрава РФ.

- Специалисты, работающие в лечебных учреждениях, в силу необходимости и своих должностных обязанностей участвуют в оказании медицинской помощи пациентам. Принятый закон наделяет данную категорию медработников соответствующим статусом и социальными гарантиями. Это важно как с правовой точки зрения, так и для обеспечения справедливых условий труда, – отметила председатель профильного комитета облдумы Наталья Семёнова.