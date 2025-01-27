Бастрыкин потребовал доклад о высадке школьника из трамвая в Волгограде





Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об высадке второклассника из трамвая в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России, инцидент произошел 23 января.

Известно, что водитель трамвая высадила школьника из салона трамвая из-за проблем с оплатой проезда. В результате мальчику пришлось добираться домой пешком.

В региональном управлении по данному факту организована процессуальная проверка.

- Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавили в СУ СК России.